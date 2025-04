Festa degli asparagi, a Tavagnacco debutta il Gin Sparc

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’ultimo week end di aprile e i primi due fine settimana di maggio (nei giorni 25, 26, 27, aprile,

1, 3, 4, 5, 10 e 11 maggio 2025) il Parco Comunale di via Tolmezzo a Tavagnacco ospiterà la

tradizionale e attesissima Festa degli Asparagi, manifestazione ormai giunta alla sua 87^ edizione.

La qualità dell’ospitalità e dell’offerta culturale ed enogastronomica della Festa nonché le sue

indubbie potenzialità nel promuovere uno dei prodotti tipici dell’agricoltura locale sono ormai una

piacevole costante, apprezzata in particolare dai numerosi visitatori che ogni anno prendono parte

alla manifestazione.

Pienamente affermata nel panorama delle sagre della primavera friulana e decorata in ambito

nazionale del sigillo di Sagra di Qualità conquistato, tra le prime in Italia, nel 2019 per il livello

dell’organizzazione e la storicità dell’iniziativa, la Festa degli Asparagi di Tavagnacco è riuscita negli

anni ad attirare l’attenzione di visitatori provenienti dall’intera regione e anche dalle nazioni vicine.

Anche quest’anno i prelibati piatti a base di asparagi che hanno reso celebre la Festa e i suoi cuochi

saranno affiancati da un programma di appuntamenti in grado di soddisfare esigenze ed interessi

tra i più disparati.

Nei tre week end le cucine della Festa saranno operative con un ampio orario sia per il pranzo che

per la cena, per agevolare l’afflusso ordinato dei molti visitatori anche in orari non di punta. Inoltre,

l’animazione per i bambini nel Parco della Festa sarà sempre assicurata dai ragazzi dell’Oratorio

Arcobaleno con giochi e attività di sicuro richiamo durante tutti i pomeriggi di Festa.

Venerdì 25 aprile ci sarà un’anteprima della Festa con il via alle degustazioni a partire dalle ore

12.00. In serata un tributo alla musica dei QUEEN con il concerto dei Toys. Sabato 26 aprile la

Festa aprirà ufficialmente i battenti all’ora di pranzo, mentre a sera si potrà ballare con lo show dei

Caramel. I concerti musicali si ripeteranno nelle serate di giovedì 1 maggio con la disco music

anni ’80 e ’90 degli SOS Band, sabato 3 maggio con l’energia degli EXES e sabato 10 maggio

con le cover da spettacolo degli Absolute5. Nei pomeriggi di domenicamgli appuntamenti con la

musica itinerante sono il 27 aprile con i Cence Non Folk, il 4 maggio con i Croz Ta Palud e l’undici

maggio con i Sunas.

Domenica 27 aprile dal Parco della Festa partirà alle ore 10.00 una camminata, fino al sentiero della

“Valle degli Archi” che costeggia il Cormor, denominata Dieci mila passi di salute tra Tavagnacco

e Pagnacco. Il percorso, di circa due ore, studiato da Federsanità e patrocinato dai due Comuni

rivieraschi, sarà accompagnato da istruttori Isef che, durante il tragitto, forniranno ai partecipanti

suggerimenti per una vita sana e attiva.

La mattinata di domenica 4 maggio sarà dedicato al divertimento in bicicletta: alle ore 10.00

prenderà il via la Pedalata del Cormor e delle Rogge con un percorso per appassionati e famiglie

che consentirà di visitare in bicicletta gli ambienti naturali nei pressi della Festa, lungo percorsi

immersi nella natura a due passi dalla città. L’arrivo è previsto per l’ora di pranzo nell’area dei

festeggiamenti.

Molto interessanti i Laboratori del Gusto, curati direttamente dall’Associazione Italiana

Sommelier del Friuli Venezia Giulia che anche quest’anno appassioneranno i cultori degli

abbinamenti cibo-vino con particolare attenzione ai piatti a base di asparagi. Si parte il primo

maggio con protagoniste le bollicine di Champagne, Franciacorta e Trento Doc, per proseguire

il

4 maggio con la Vitovska e i macerati della viticoltura eroica del Carso e terminare nel

pomeriggio del 11 maggio con l’abbinamento tra le birre IPA e gli asparagi. Le prenotazioni per

partecipare ai laboratori del gusto saranno raccolte direttamente presso l’Enoteca della Festa

oppure, fino al giorno precedente il laboratorio prescelto, tramite mail a [email protected] .

Maggiori informazioni sugli eventi e sul programma, saranno disponibili consultando il sito Internet

www.protavagnacco.it oppure le pagine Facebook e Instagram della Pro Loco Tavagnacco.