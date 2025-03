Festa del papà, 8 genitori donano il sangue

Compito dei padri è dare il buon esempio. E così, in occasione del giorno di San Giuseppe, 8 papà, donatori di sangue dell’Afds delle sezioni della Bassa friulana, si dati appuntamento nel centro trasfusionale di Latisana a porgere il loro braccio”.

“Iniziative come queste sono importanti perché uniscono lo spirito di solidarietà dei donatori con i valori della famiglia – ha commentato il presidente provinciale Afds Roberto Flora –. I padri sono un esempio per i figli e scegliere in questa giornata di donare sangue è come mettere un seme per il futuro della donazione di sangue”.