Festa della Repubblica, celebrazioni in tutto il Friuli Venezia Giulia

Anche il Friuli Venezia Giulia ha celebrato il 78° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Le cerimonie dei quattro capoluoghi e al Sacrario di Redipuglia, dove ha parlato la medaglia d’oro al valor militare, la partigiana Paola Del Din.

Giornata di celebrazioni anche in tutto il Friuli Venezia Giulia per la fondazione della Repubblica italiana. I festeggiamenti per il 78° anniversario del voto referendario del 2 giugno 1946 sono cominciati stamattina alle 9 con la cerimonia dell’alzabandiera in contemporanea in tutta la Regione. Nel sacrario di Redipuglia la cerimonia principale, dove il governo era rappresentato dal ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani. “Dobbiamo difendere quello che è stato conquistato – ha detto Ciriani -, la nostra libertà, i nostri valori. Raggiungeremo questo obiettivo se saremo un’unica comunità di intenti. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”, ha concluso. Al Sacrario ha parlato anche la partigiana Paola Del Din, medaglia d’oro al valor militare. Durante la cerimonia, alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine sono stati colpiti da leggeri malori a causa del caldo. Il Friuli Venezia Giulia era presente anche a Roma, dove le Frecce Tricolori hanno sorvolato l’Altare della Patria e chiuso la tradizionale parata lungo i Fori Imperiali.

Nel capoluogo regionale, il Prefetto di Trieste Pietro Signorello ha passato in rassegna i reparti militari, che hanno sfilato assieme a Vigili del Fuoco, Polizia locale, Protezione civile e 118. Per le 21 è previsto un concerto in piazza Verdi organizzato dal Conservatorio Tartini.

Festa sottotono a Udine, dove il pensiero era rivolto ai tre ragazzi travolti venerdì dalla piena del Natisone. Nel corso della mattinata, il Prefetto Domenico Lione ha consegnato i diplomi ai cittadini, insigniti dal Presidente Sergio Mattarella, delle distinzioni onorifiche di cavaliere, ufficiale e commendatore dell’Ordine al meito della Repubblica italiana.

Il Governo era presente anche alle celebrazioni di Pordenone, rappresentato dal sottosegretario alla Transizione ecologica Vannia Gava. A Gorizia, infine, le celebrazioni sono cominciate alle 8, con l’alzabandiera alla presenza del Prefetto Raffaele Ricciardi.