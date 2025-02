Festa di Carnevale in sicurezza? C’è il servizio di accompagnamento verso casa

L’inasprimento delle leggi in materia di guida in stato di alterazione porta con sé l’obbligo e la necessità di vivere in modo più sicuro uscite e divertimento. Per chi voglia poter degustare un bicchiere di vino in più senza l’ansia di non sapere quale sia il livello alcolemico nel proprio sangue, la Pro Loco di Cormons mette a disposizione degli utenti, in occasione della Festa di Carnevale in programma nei bar del paese il prossimo 1 marzo, una soluzione ideata dalla barista Stefania Montrasi: il servizio di accompagnamento con conducente. Sarà necessario prenotare per tempo l’opzione: le corse di andata partiranno dalle 18 mentre quelle di rientro si svolgeranno da mezzanotte alle due. L’iniziativa trova il pieno appoggio dei locali aderenti.

Un plauso arriva dal sindaco di Cormons Roberto Felcaro, che sottolinea come la soluzione dell’accompagnamento con conducente “coniughi la logica del divertimento a quella della sicurezza: è un’iniziativa – conclude – positiva e innovativa”.