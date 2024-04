Festa di fine Ramadan: 250 fedeli “invadono” Pravisdomini

Duecentocinquanta persone hanno celebrato oggi, a Pravisdomini, la festa di fine Ramadan. Un’iniziativa privata, che si è tenuta sull’area esterna di pertinenza dell’associazione Uguaglianza.

Lavoro strardinario, visto il poco preavviso dato, per il sindaco Davide Andretta che, insieme al comandante della polizia locale Nicola Candido e alle forze dell’ordine, è riuscito comunque a garantire il regolare flusso della viabilità stradale.

Andretta ha precisato che “sono in corso accertamenti in relazione all’organizzazione dell’evento, in quanto l’afflusso di così tante persone, in una realtà territoriale come Pravisdomini, impatta inevitabilmente sull’organizzazione dei servizi comunali. Mi sono quindi premurato di inviare una nota al prefetto e al questore, chiedendo l’apertura di un tavolo di lavoro che coinvolga le amministrazioni comunali del pordenonese per trovare una linea condivisa sulla gestione di queste tematiche, che sia sostenibile dal punto di vista normativo, territoriale e logistico”.