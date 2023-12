Festa di Natale in Borgo Stazione contro la solitudine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una grande festa per trascorrere in compagnia il Natale e – al contempo – combattere la solitudine. E ‘ questa l’iniziativa che, a Udine, alcuni residenti e commercianti di Borgo Stazione stanno organizzando per mettere in connessione le persone che il 25 dicembre si ritroveranno sole o lontane da amici e parenti.

La festa è finalizzata a contrastare quel senso di vuoto e smarrimento che il Natale spesso crea in chi si ritrova senza cari al proprio fianco. Tra i promotori del progetto c’è il sociologo e giornalista Marco Orioles, che spiega come questa sarà ‘un’occasione per vivere nel modo più autentico il Natale’, ovvero stando vicini a chi durante le festività è emotivamente più sensibile e vulnerabile.

Alta l’adesione al progetto che vedrà momenti di musica, recite e poesie. Il ritrovo è fissato alle 16.30 del 25 dicembre in piazza della Repubblica. Chi vuole aderire o ricevere ulteriori informazioni può scrivere una mail a [email protected]