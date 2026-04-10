Festa Polizia, a Gemona omaggio alle donne

Un luogo fortemente simbolico per i 174 anni della Polizia di Stato in Friuli: al Teatro “Sociale” di Gemona sono stati celebrati l’impegno di migliaia di poliziotte e poliziotti a tutela della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni e due donne simbolo del Friuli: la medaglia d’oro della Resistenza, Paola Del Din, e Tara Dragas

questore

Un servizio, quello della Polizia di Stato, che vanta numeri importanti. Gli ultimi che giungono dalla Questura di Udine parlano di 3.345 denunce presentate e 807 responsabili individuati. 1.467 le persone denunciate in stato di libertà, mentre gli arresti hanno raggiunto quota 265. Nell’ambito dell’ordine pubblico, 554 sono i servizi effettuati, mentre l’azione di controllo del territorio ha portato a verificare 19.303 persone, 5.926 veicoli e 102 esercizi pubblici, con 753 posti di controllo eseguiti.