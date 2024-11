Festa per i 70 anni del Soccorso Alpino e Speleologico del Fvg: umanità e innovazione

Grande partecipazione al Teatro Cinema Sociale di Gemona per la celebrazione dei 70 anni del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia, fondato ufficialmente il 12 dicembre del 1954. Un evento che ha unito delegazioni da tutta Italia per celebrare l’umanità e l’impegno di chi opera quotidianamente per salvare vite.

Durante la cerimonia sono stati premiati i vincitori del concorso “Ti racconto il mio soccorso”, tra cui spicca Sara Fuccaro con il toccante racconto Mandi Mame Rita, e assegnati riconoscimenti a soccorritori emeriti e benemeriti per il loro contributo straordinario. La giornata è stata anche l’occasione per ricordare figure storiche come Cirillo Floreanini e per omaggiare l’impegno innovativo del progetto Ermes, che porta il Wi-Fi nelle grotte per migliorare il coordinamento sanitario durante le operazioni di soccorso speleologico.

L’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha definito il Corpo “una grande famiglia dalle diverse divise unite dall’obiettivo di salvare vite”. Ha sottolineato l’armonia tra il Soccorso Alpino, la Protezione Civile e altre forze di emergenza, lodandone il coraggio e la dedizione anche di fronte alle critiche.

Un videomessaggio del grande alpinista Reinhold Messner e l’anteprima dello spot per il settantesimo, con la voce dell’attore Luca Ward, hanno impreziosito la giornata, sottolineando l’importanza di questa istituzione per la sicurezza e la solidarietà in Italia e nel mondo.