Feste e shopping sicuri: da oggi in centro presenti gli steward

Controlli rafforzati e presenza visibile in centro città per garantire sicurezza durante le feste. A Udine entrano hanno preso servizio da oggi gli steward incaricati di presidiare le aree più frequentate per lo shopping e gli eventi natalizi. Saranno otto in totale gli addetti ai controlli serali, impiegati soprattutto nel tardo pomeriggio e nelle ore di maggiore afflusso, con particolare attenzione al centro storico. Un supporto aggiuntivo alle forze dell’ordine, pensato per prevenire situazioni di rischio e gestire i flussi di persone. Il piano sicurezza è stato messo a punto in Prefettura, in collaborazione con Comune, forze dell’ordine e associazioni di categoria, e resterà attivo fino all’Epifania.