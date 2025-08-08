  • Aiello del Friuli
venerdì 8 Agosto 2025
Cronaca
L'8 agosto 1916 le truppe italiane entrarono in città

Festeggiati ad Oslavia i 109 anni di Gorizia italiana

Una cerimonia all'Ossario per ricordare l'avvenimento
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il primo ad entrare in città, fu il sottotenente Aurelio Baruzzi. Era l’8 agosto 1916 e Gorizia veniva presa sotto il controllo italiano dopo più di un anno dall’inizio della guerra dichiarata all’Impero Asburgico: oggi all’Ossario di Oslavia una cerimonia ha ricordato l’avvenimento che fece del capoluogo isontino uno dei simboli del tragico primo conflitto mondiale, con la presa della città che fece quasi 100 mila morti in tutto tra entrambi gli schieramenti. Il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna al termine della commemorazione ha scritto di suo pugno un ringraziamento “verso tutte le donne e gli uomini che quotidianamente pongono a repentaglio la propria vita per difendere e presidiare la libertà”.

L’inizio del dominio italiano su Gorizia fu però purtroppo foriero negli anni successivi anche della perdita di quei valori di plurilinguismo e multiculturalità assicurati in tutto il territorio isontino durante i secoli di governo austroungarico ed invece soppressi durante il lungo periodo di dittatura fascista.

