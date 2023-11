Festival della Canzone funebre rimandato a domenica 5 novembre

In seguito all’allerta meteo emanato dalla Regione Friuli Venezia Giulia che ha impedito lo svolgimento della Fiera dei Santi nei giorni 02 e 03 novembre 2023, il FESTIVAL DELLA CANZONE FUNEBRE, previsto per oggi 2 di novembre 2023, sarà proposto domenica 5 novembre alle 20,45 sempre a Rivignano Teor.

Non è stato facile procrastinare l’evento in così pochi giorni, ma per fortuna gli artisti si sono dimostrati disponibili quasi tutti, per cui ci sarà qualche piccola novità che renderà l’attesa ancora più emozionante.

Il programma

Il FESTIVAL MONDIALE DELLA CANZONE FUNEBRE 2023 – domenica 5 novembre 20,45 – conduce ROCCO BURTONE e questi saranno gli artisti in gara:

ALL’ULTIMO MOMENTO

Un gruppo musicale costituitosi appositamente per il Festival Mondiale della Canzone Funebre. Anche se con alcuni avvicendamenti nei componenti del gruppo, ha partecipato a numerose edizioni del Festival a partire dal 2012. Per l’edizione 2023 si propone una nuova puntata del musical ?TIP: Terra, Inferno e Paradiso? iniziato nel 2013.

FABRIZIO DE POI

è il vincitore dell’edizione passata. Piacquero il suo modo di presentarsi come musicista cabarettista e la sua verve ironica che richiama alla comicità degli anni 70, da Jannacci a Cochi e Renato. Torna quest?anno con intenzione di bissare il successo precedente e raccontare nuove storie divertenti e decisamente fuori di testa.

PARCè NO?

Alessio de Franzoni e Sara Rigo iniziano a suonare insieme utilizzando non solo il proprio strumento principale, ma sperimentando di volta in volta nuovi strumenti come la fisarmonica, il clarinetto, il flauto, gli ottoni, le percussioni, la voce, rivisitando musiche d’?autore e creando al contempo musica originale di propria composizione. L’?altro tratto che accomuna i due musicisti è il desiderio di affrontare particolari tematiche attraverso la loro arte, ovvero creare spettacoli ?a tema?. Iniziano così collaborazioni con studiosi e appassionati di letteratura, poesia, teatro, fotografia, ecc. e vedono la luce diversi spettacoli che alternano la musica ai testi, in prosa o in versi, letti, raccontati o recitati, spesso arricchiti da immagini accuratamente scelte per l?occasione. Alessio de Franzoni musiche, fisarmonica e tastiera, Sara Rigo testi, fisarmonica e voce, Alessandro Meroi voce.

FA MEDIO

Il Famedio è un tempio funerario, per lo più con caratteristiche di piccola chiesa o cappella, che nei cimiteri e negli ossarî moderni o in altri luoghi dedicati alla memoria dei defunti ha funzione celebrativa ed è destinato a luogo di sepoltura di personaggi di rilievo (cit. Treccani). Ci sembrava consono alla situazione e ricorda un curioso gioco di parole con un confuso e ambiguo senso musicale. Loro sono PIETRO DE GREGORI alla batteria; GIANLUCA NONINO (detto il Nonno) al basso: MARCO PECCHIARI alla chitarra; ALESSANDRO MASCIA alla voce. Interpretano il brano SOGNO INFERNALE, il cui testo parla di un immaginario aldilà in cui ci si ritrova tutti indistintamente dopo la morte: un ambiente più equo e solidale in cui soldi, potere e gloria non hanno più l’importanza che avevano, in molti casi, nella vita terrena. L’affilata ironia del testo, sottolineando decisamente questo aspetto, fa comunque riflettere profondamente sul comportamento degli uomini in questa società.

L’ospite d’eccezione, avendo spostato a domenica 5 novembre l’evento del Festival della Canzone Funebre 2023, sarà una sorpresa che scopriremo solo sul palco.