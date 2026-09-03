Festival della Danza, a Monfalcone tre giorni di eventi

2
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Già 830 adesioni alle masterclass previste, decine di associazioni e compagnie coinvolte, tre giorni di eventi in dieci luoghi differenti della città. Sono alcuni dei numeri che caratterizzeranno la 12a edizione del Festival della Danza, in programma a Monfalcone tra il 18 ed il 20 settembre con un prologo musicale giovedì 17 alle 19 al porticciolo Nazario Sauro dove si esibirà il complesso jazz La Peka.
Ma il focus della manifestazione è ovviamente la danza.
La direzione artistica del Festival è affidata ad Eleonora Violin.