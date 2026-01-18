Fiaccola olimpica, a Gorizia protesta anti-controlli sul confine

Si chiama “Giochi senza frontiere. Per il ripristino dello spazio Schengen” l’iniziativa di protesta organizzata da una dozzina di associazioni, tra cui Centro di Accoglienza Balducci e Circolo ArciGoNg, promossa in occasione del passaggio della fiaccola olimpica a Gorizia. Sabato 24 gennaio alle 11 al valico del Rafut si terrà l’evento, definito “simbolico e gioioso”, che vuole sottolineare il no dei promotori ai controlli che separano Italia e Slovenia da due anni. “Lo sport – spiegano gli organizzatori – deve unire e non dividere, aprire e non chiudere, costruire ponti e non nuove barriere”. Previste nell’occasione sessioni di pallavolo, tiro alla fune e altri giochi che, concludono i promotori, “valicheranno i confini reali e immaginari”.