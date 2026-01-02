La Fiaccolata del Lussari illumina il 2026 / IL VIDEO

Anche quest’anno la Fiaccolata del Lussari ha acceso il nuovo anno con un rito collettivo capace di emozionare e unire. Per la 53ª volta, 250 fiaccolatori hanno dato vita al suggestivo serpentone di fuoco lungo la pista Di Prampero, collegando simbolicamente il borgo del Monte Lussari a Camporosso e portando con sé un messaggio di pace e buon auspicio.

Nata il 1° gennaio 1974 dall’idea di alcuni giovani dell’Unione Sportiva Camporosso, la fiaccolata è oggi la più lunga in costume d’epoca delle Alpi Giulie e rappresenta un appuntamento imprescindibile per la Valcanale. Migliaia di persone, provenienti anche da Austria e Slovenia, hanno seguito con il naso all’insù la discesa illuminata, culminata sul muro finale con l’accensione del numero luminoso che ha salutato l’arrivo del 2026.

L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione di PromoTurismo FVG, delle istituzioni e dei volontari, ha visto anche la partecipazione di autorità regionali e di ospiti d’eccezione, confermando il forte legame tra sport, territorio e comunità. Emozionante anche la fiaccolata dei bambini, segno di una tradizione che continua a vivere e a passare di generazione in generazione, mentre il grande falò finale e i canti hanno chiuso una serata che, ancora una volta, ha trasformato la montagna in pura magia.

Le immagini by ex-sportvideo e Francesco Vespasiano