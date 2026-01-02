  • Aiello del Friuli
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
La Fiaccolata del Lussari illumina il 2026 / IL VIDEO
Scoppio ritardato, promessa del ciclismo perde una mano
Saldi al via in Fvg dal 3 gennaio, Federmoda: "Siamo fiduciosi"
Fine anno a Udine, sequestrati 513 botti
In aumento le nascite al Santa Maria della Misericordia nel 2025
A Grado il tuffo di San Silvestro sfida freddo e bassa...
Incendio nella notte al carcere di Udine: due detenuti intossicati
Intrappolato nel lago ghiacciato, salvato piccolo Bambi a Cave
Folla nelle piazze del Fvg per festeggiare il Capodanno
Dal futuro della Rizzani de Eccher il destino di Cattinara
Cronaca

La Fiaccolata del Lussari illumina il 2026 / IL VIDEO

53ª edizione per la storica discesa notturna che unisce Monte Lussari e Camporosso davanti a migliaia di spettatori
Redazione
Autore: Redazione
loading...

Anche quest’anno la Fiaccolata del Lussari ha acceso il nuovo anno con un rito collettivo capace di emozionare e unire. Per la 53ª volta, 250 fiaccolatori hanno dato vita al suggestivo serpentone di fuoco lungo la pista Di Prampero, collegando simbolicamente il borgo del Monte Lussari a Camporosso e portando con sé un messaggio di pace e buon auspicio.

Nata il 1° gennaio 1974 dall’idea di alcuni giovani dell’Unione Sportiva Camporosso, la fiaccolata è oggi la più lunga in costume d’epoca delle Alpi Giulie e rappresenta un appuntamento imprescindibile per la Valcanale. Migliaia di persone, provenienti anche da Austria e Slovenia, hanno seguito con il naso all’insù la discesa illuminata, culminata sul muro finale con l’accensione del numero luminoso che ha salutato l’arrivo del 2026.

L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione di PromoTurismo FVG, delle istituzioni e dei volontari, ha visto anche la partecipazione di autorità regionali e di ospiti d’eccezione, confermando il forte legame tra sport, territorio e comunità. Emozionante anche la fiaccolata dei bambini, segno di una tradizione che continua a vivere e a passare di generazione in generazione, mentre il grande falò finale e i canti hanno chiuso una serata che, ancora una volta, ha trasformato la montagna in pura magia.

Le immagini by ex-sportvideo e Francesco Vespasiano

