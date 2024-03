Fiaccolata in memoria di Eze, il giovane ucciso a Capodanno

Familiari e amici di Ezechiele Mendoza Gutierrez domani si ritroveranno al Laghetto Alcione di Udine per partecipare ad una fiaccolata organizzata in memoria della vittima dell’omicidio di Capodanno, deceduto all’esterno del locale di Baldasseria, dopo una lite degenerata in aggressione.

Il corteo è stato organizzato nel giorno in cui Eze, questo il diminutivo con il quale lo chiamavano i suoi contatti più stretti, avrebbe compiuto 32 anni. Il ritrovo per i partecipanti è fissato dapprima alle 18 all’esterno del locale di via Prati. Da qui, le persone si sposteranno in macchina in un parcheggio privato posizionato in via Pola, 21. Una volta posteggiata l’auto, prenderà il via la fiaccolata, che da via Pola si sposterà in via Brioni e infine in via Spalato, di fronte al carcere dove attualmente è detenuto Anderson Vasquez Dipres, il dominicano 34enne indagato per l’omicidio del ragazzo residente a Campoformido, colpito mortalmente con lo stelo di un calice al collo.

“Durante la passeggiata – si legge nel volantino che annuncia l’evento – ogni partecipante potrà dichiarare a voce alta i suoi pensieri verso Ezechiele e la ricerca della giustizia per la sua morte. Ci saranno foto di Ezechiele e cartelloni con parole di solidarietà e richiesta di porre fine alla violenza nel mondo e soprattutto nella nostra città”.