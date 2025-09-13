  • Aiello del Friuli
Cronaca

Fiamme al centro ippico di Passons, ferito e intossicato il gestore

L'incendio è divampato ieri sera poco prima delle 18
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

E’ rimasto ferito e leggermente intossicato il gestore del Centro Ippico Friulano di Passons, interessato da un incendio divampato ieri, poco prima delle 18.

L’uomo, nel tentativo di spegnere le fiamme che si erano levate in un fabbricato adibito a deposito, ha riportato ustioni alla mano destra. Dopo l’arrivo dei vigili del fuoco di Udine e dei sanitari del 118, il gestore è stato trasferito all’ospedale di Udine anche a seguito del fumo inalato. L’intervento ha portato in via Circolo ippico 20 anche i carabinieri di Martignacco per gli accertamenti del caso. In fiamme anche le sterpaglie e il materiale che era accatastato attorno e all’interno del deposito che un tempo accoglieva gli stalli per i cavalli del maneggio.

