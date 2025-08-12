Fiamme all’ex OPP di Trieste, i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Sterpaglie e sottobosco in fiamme nel primo pomeriggio nel vasto parco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Dopo l’allarme, scattato poco dopo le 13, sul posto è intervenuta una squadra Antincendio Boschivo che ha dovuto affrontare una situazione complessa. Il fuoco, alimentato dalla vegetazione secca e dal vento sostenuto, si era rapidamente esteso su un’area di circa 1.500 metri quadrati.

La prontezza dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere il rogo in breve tempo, scongiurando il rischio che l’incendio raggiungesse gli edifici presenti nel Parco di San Giovanni. Una volta domate le fiamme, i pompieri hanno effettuato una meticolosa bonifica dell’area.