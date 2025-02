Fiamme dalla canna fumaria, famiglia evacuata a Tarcento

Famiglia evacuata ieri notte a Tarcento a seguito di un incendio divampato dalla canna fumaria di una casa in via Mazzini. Le fiamme, propagate poco dopo le 23.30, hanno coinvolto parte della struttura in legno del tetto.

L’abitazione, un prefabbricato, è stata dichiarata inagibile a causa dei danni riportati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gemona del Friuli, che hanno domato l’incendio evitando che si estendesse ulteriormente, e i sanitari della SORES, sebbene nessun residente sia stato ricoverato.

La famiglia, composta da genitori e due bambini, è stata evacuata e ha trovato alloggio temporaneo in un albergo.