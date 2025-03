Fiamme da due cucine, due persone leggermente intossicate

Un uomo residente a Udine e un secondo di Buja, sono rimasti leggermente intossicati dopo aver respirato i fumi tossici provenienti dalle cucine delle loro rispettive abitazioni. Due gli incendi nella notte che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari. Il primo si è verificato attorno alle 21.19 di martedì in via Ronzolano 8, a Buja. Qui le fiamme sono divampate dal piano cottura dello scantinato, dove un’anziana stava cucinando. L’incendio si è poi esteso a mobili e suppellettili, ma fortunatamente non al resto dell’abitazione, anche grazie all’intervento del figlio della donna, che ha subito provato a domare le fiamme inalando molto fumo.

Ben più grave, invece, l’incendio divampato a Udine, attorno a mezzanotte, in un appartamento al terzo piano di un condominio di via Magrini, al civico 7. Qui, una famiglia di 4 persone è stata evacuata e l’abitazione è stata dichiarata inagibile. Anche in questo caso, il proprietario è stato trasportato al pronto soccorso dopo aver inalato fumo nel tentativo di spegnere le fiamme.

Nell’immagine in alto l’intervento a Buja