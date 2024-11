Fiamme divampano in un laboratorio, vasto incendio a Maniagolibero

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel tardo pomeriggio a Maniagolibero, all’interno di un magazzino adibito al restauro di mobili. L’allarme è scattato poco dopo le 18, quando le fiamme, alimentate dalla presenza di materiale infiammabile si sono levate in cielo. Sul posto sono arrivati in forze i vigili del fuoco, che stanno lavorando anche per limitare i danni alle abitazioni poste a pochi metri dall’immobile.

Le prime ipotesi sulle cause dell’incendio indicano che il rogo potrebbe essere stato innescato da alcuni indumenti posti ad asciugare vicino ad una stufa. Ad intervenire per primo per tentare di domare le fiamme l’artigiano che lavora all’interno del magazzino, che con alcune secchiate d’acqua ha provato- inutilmente – a contenere i danni. Fortunatamente, al momento, non risultano feriti.

Intanto, i residenti della zona sono in allerta per i potenziali rischi legati alla qualità dell’aria, compromessa dalla combustione dei solventi e dei materiali presenti all’interno del deposito. La preoccupazione tra i cittadini di Maniagolibero non è nuova: da tempo, infatti, alcuni abitanti avevano sollevato dubbi sulla sicurezza delle operazioni di restauro svolte nel laboratorio.