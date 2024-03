Fiamme in un garage con all’interno due bombole di Gpl

Allarme poco prima dell’alba ad Azzano Decimo per un incendio che ha danneggiato due automobili posteggiate in un garage privato. Erano circa le 5 di questa mattina quando, per cause in corso di accertamento, le fiamme sono divampate in un’autorimessa, rischiando di avvolgere anche due bombole di Gpl posizionate a pochi metri dai due veicoli.

L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento ha evitato il peggio. I pompieri, intervenuti con 2 autopompe e 2 autobotti, hanno spento il rogo prima che venisse danneggiata anche l’abitazione vicina. L’area interessata dalle fiamme è stata messa in sicurezza.