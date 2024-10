Fiamme gialle come i ‘Ghostbusters’: scoperta rete di 28 imprese fantasma

Una rete di 28 imprese fantasma è stata scoperta attraverso un’indagine della Guardia di Finanza che ha portato alla luce una frode milionaria di oltre 2 milioni di euro per operazioni inesistenti. Le fiamme gialle di Palmanova, quasi vestendo i panni dei celebri ‘Acchiappafantasimi’ del film Fiamme gialle ‘Ghostbusters’: scoperta rete di 28 imprese fantasma, sono riusciti ad individuare una serie di aziende create ad arte per emettere fatture fittizie a favore di altri operatori economici compiacenti. La sofisticata frode carosello è stata smascherata partendo da una verifica fiscale eseguita su un bazar della provincia di Udine.

L’indagine, guidata dalla Procura della Repubblica di Udine, ha permesso di mettere insieme i pezzi di un puzzle complesso: incrociando i dati raccolti nei propri database con le informazioni ottenute da controlli sul campo, i Finanzieri sono riusciti a svelare un sistema fraudolento studiato nei minimi dettagli: le operazioni apparivano formalmente corrette, ma in realtà non vi era alcun trasferimento di beni o merci. In pratica, le fatture emesse erano pura “carta” senza corrispondenza con transazioni reali. Le imprese coinvolte, tutte gestite da soggetti privi di immobili commerciali o con strutture sproporzionate rispetto alle attività dichiarate, operavano come semplici “cartiere”, ovvero entità giuridiche create al solo scopo di generare documentazione falsa.

L’operazione ha portato alla segnalazione di 28 imprese fantasma sparpagliate su tutto il territorio nazionale, utilizzate per abbattere artificiosamente la base imponibile e sfuggire così al pagamento delle imposte dovute. Grazie a questo schema, gli evasori riuscivano a dichiarare costi inesistenti, riducendo in modo illecito il carico fiscale sulle loro attività.

L’indagine ha portato anche alla denuncia di due persone direttamente coinvolte, accusate di aver orchestrato e gestito il sistema di falsa fatturazione. L’accertamento ha rivelato un’evasione fiscale di circa 2 milioni di euro, a cui si aggiunge circa 1 milione di euro di omessi versamenti.