Fiamme in un terrazzo a Trieste, paura nella notte

Il timore era che fosse andato a fuoco un appartamento, ma quando la scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via D’Alviano a Trieste hanno verificato che le fiamme si erano sviluppate solamente nel terrazzo dell’abitazione, che in quel momento era vuota.

Trambusto attorno a mezzanotte e mezza in città. Il comando di Trieste dei pompieri è stato allertato per un incendio in un appartamento: si vedevano chiaramente le fiamme e dall’edificio si alzava una colonna di fumo.

Quando i vigili del fuoco hanno raggiunto dall’esterno il terrazzo, hanno verificato che stavano bruciando alcune suppellettili depositate nel balcone, al quinto ed ultimo piano dello stabile, e non l’appartamento. Spente in breve tempo le fiamme, i pompieri hanno verificato che nei vari alloggi del condominio non vi fosse qualche sacca residua dei gas della combustione. Ancora da accertare le cause del rogo, che non ha coinvolto persone.