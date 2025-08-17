  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
BUSINESS FVG
domenica 17 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Pagnacco, vandalizzati gli striscioni del Comitato No Biometano
Addio a Franco Della Rossa, decano della politica udinese
Si è spento Pippo Baudo, a Pordenonelegge l’abbraccio del Friuli
Incendio del Mare, Lignano Pineta illumina la notte
Fiamme in un terrazzo a Trieste, paura nella notte
Como e Cagliari avanti in Coppa Italia, Cremonese ko ai rigori
La Juve batte l’Atalanta 2-1, vincono anche Inter e Lazio
Sinner non si ferma: è in finale a Cincinnati
E’ morto Pippo Baudo, aveva 89 anni
Gonars è pronta per il 66° Congresso provinciale AFDS. Attese 2mila...
©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Cronaca

Fiamme in un terrazzo a Trieste, paura nella notte

Redazione
Autore: Redazione

Il timore era che fosse andato a fuoco un appartamento, ma quando la scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via D’Alviano a Trieste hanno verificato che le fiamme si erano sviluppate solamente nel terrazzo dell’abitazione, che in quel momento era vuota.
Trambusto attorno a mezzanotte e mezza in città. Il comando di Trieste dei pompieri è stato allertato per un incendio in un appartamento: si vedevano chiaramente le fiamme e dall’edificio si alzava una colonna di fumo.
Quando i vigili del fuoco hanno raggiunto dall’esterno il terrazzo, hanno verificato che stavano bruciando alcune suppellettili depositate nel balcone, al quinto ed ultimo piano dello stabile, e non l’appartamento. Spente in breve tempo le fiamme, i pompieri hanno verificato che nei vari alloggi del condominio non vi fosse qualche sacca residua dei gas della combustione. Ancora da accertare le cause del rogo, che non ha coinvolto persone.

Pagnacco, vandalizzati gli striscioni del Comitato No Biometano
Addio a Franco Della Rossa, decano della politica udinese
Si è spento Pippo Baudo, a Pordenonelegge l'abbraccio del Friuli
Incendio del Mare, Lignano Pineta illumina la notte
Fiamme in un terrazzo a Trieste, paura nella notte
