Fiamme in una legnaia nella marina di Palazzolo dello Stella

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio all’interno di una legnaia presso la marina di Palazzolo dello Stella. L’allarme è scattato intorno alle 14:30.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Latisana con un’autopompa e un’autobotte. La squadra ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme a una porzione della struttura evitando che il rogo si propagasse ad altre aree della marina.

Dopo aver domato l’incendio, i pompieri hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza dell’intera zona. Le cause che hanno scatenato le fiamme sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte.