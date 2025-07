Fiamme dal motore di un’auto, ustioni per la conducente

Alle 8 di questa mattina, a Roveredo in Piano, la conducente di un’auto è rimasta ustionata mentre tentava di spegnere un incendio divampato dal motore del suo veicolo. La donna, accortasi del fumo provenire dal vano motore in Via XX Settembre, ha accostato immediatamente e, con l’aiuto di alcuni passanti, ha provato a domare le fiamme con secchi d’acqua.

I Vigili del fuoco di Pordenone, giunti sul posto con una squadra da Maniago e due autobotti, hanno completato lo spegnimento e messo in sicurezza il veicolo. Durante queste concitate fasi, la conducente ha riportato ustioni a un braccio. Il personale sanitario, allertato dai Vigili del fuoco, è intervenuto per prestare le prime cure alla signora.