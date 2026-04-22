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Cronaca

Fiamme nella Pizzeria Mediterraneo, locale inagibile

L'incendio è partito dall'olio contenuto in una friggitrice.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Momenti di apprensione alle 13 di oggi in via Roma, nel cuore di Pordenone. Un incendio è divampato nella cucina della Pizzeria Mediterraneo, mentre il personale era intento a preparare il servizio del pranzo.

Il rogo è partito dalla cappa di aspirazione. La causa scatenante sembra essere stata la combustione di olio alimentare, che si trovava all’interno di una friggitrice, le cui fiamme si sono propagate rapidamente fino a coinvolgere una porzione del controsoffitto.

L’incendio ha causato danni non solo alle strutture ma anche alla parte impiantistica elettrica, situata all’interno delle intercapedini, che dovrà ora essere messa in sicurezza.

Nonostante il personale fosse regolarmente al lavoro al momento dell’incendio, non si registrano feriti o persone coinvolte. I dipendenti hanno tentato una prima estinzione con i mezzi a disposizione, ma è stato necessario l’intervento risolutivo dei vigili del fuoco – sul posto con quattro squadre e il carro Nbcr – per domare completamente il rogo e mettere l’area in sicurezza. Personale e clienti sono usciti autonomamente dal locale invaso dal fumo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Al momento, la pizzeria è stata dichiarata inagibile. La cappa della cucina risulta compromessa e non più funzionante, mentre la densa coltre di fumo che si è sprigionata ha reso gli ambienti insalubri, rendendo necessaria una profonda sanificazione prima della riapertura.

L’intera area, che è stata transennata, è ora sotto controllo, in attesa dei rilievi definitivi per la stima dei danni.

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