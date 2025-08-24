Fiamme nella struttura che ospita minori stranieri, l’ombra del dolo

GUARDA IL VIDEO C’è l’ombra del dolo dietro l’incendio divampato ieri notte nella struttura per minori stranieri non accompagnati di Torviscosa. Le fiamme, partite da una stanza al piano terra dell’immobile gestito dalla cooperativa Aedis, che si trova sulla ex provinciale di Zuino Nord, in una zona tranquilla e lontana dal centro, hanno danneggiato numerose suppellettili. Un ragazzo di nazionalità kosovara ha riportato alcune ustioni al volto ma ha rifiutato le cure del personale sanitario giunto sul posto dopo l’attivazione dalla centrale operativa Sores.

Ingenti i danni: fumo e polveri degli estintori utilizzati dai vigili del fuoco di Cervignano per spegnere l’incendio hanno reso, al momento, inagibile la struttura. I pompieri, intervenuti dal distaccamento di Cervignano, hanno lavorato incessantemente per mettere in sicurezza i locali e smassare i materiali andati bruciati. E’ al vaglio della sezione polizia giudiziaria, sempre dei vigili del fuoco, le cause del rogo. Che, come detto, potrebbero non essere accidentali.

L’immobile, dal momento che problemi di natura tecnica sono stati registrati anche all’impianto elettrico, è stato sgomberato. Gli ospiti – la struttura più accogliere al massimo 18 minori stranieri non accompagnati, fino a ieri ce n’erano 16 – sono stati trasferiti in altri alloggi.

Sul posto, per quanto di competenza, anche i carabinieri della stazione locale.