Fiamme nell’appartamento, anziana salvata dai pompieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una donna di 82 anni è stata condotta ieri sera all’ospedale Santa Maria degli Angeli dopo aver respirato il fumo prodotto dall’incendio che si era sviluppato, poco prima, nell’appartamento di una palazzina di via Colvera, a Pordenone, dove risiede.

Erano da poco passate le 22 quando, per cause in corso di accertamento, nell’alloggio, che si trova al primo piano dell’unità immobiliare, è divampato un rogo. L’anziana avrebbe lasciato cadere della cenere su un materasso, che poi ha preso fuoco.

Immediata l’attivazione dei vigili del fuoco che, dopo la chiamata di soccorso, sono giunti sul posto con due mezzi: un’autopompa e un’autobotte.

I pompieri, indossati i dispositivi di protezione, sono entrati nell’alloggio e hanno individuato l’occupante, l’anziana di 82 anni, che è stata accompagnata all’esterno in sicurezza.

La donna è stata subito affidata al personale sanitario del 118 intervenuto con un’ambulanza e l’automedica. Le sue condizioni non sono apparse gravi: aveva respirato parecchio fumo, tuttavia non presentava né ustioni né principi d’intossicazione.

I pompieri hanno quindi provveduto a spegnere l’incendio, rimasto circoscritto, evitando che le fiamme si propagassero al resto dell’appartamento e dello stabile. Successivamente è stata effettuata la completa messa in sicurezza dei locali interessati e delle parti comuni della palazzina.

In via Colvera, per quanto di competenza, sono giunti anche i carabinieri.