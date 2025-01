Fidanzati uccisi a Pordenone, il ricordo di Teresa e Trifone in mostra a Milano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I loro volti sorridenti, i loro abbracci resteranno nell’eternità: istantanee di una felicità, quella di Teresa Costanza e Trifone Ragone, stroncata il 17 marzo del 2015, quando i due furono uccisi in auto all’esterno del Palasport di Pordenone con due colpi di pistola. Per quel duplice omicidio sta scontando l’ergastolo Giosuè Ruotolo, amico della coppia incastrato dopo mesi di indagini coordinate dalla Procura di Pordenone.

A distanza di dieci anni, il Museo Arte e Scienza di Milano ospiterà la mostra “Nella bellezza dell’Arte: l’eternità”, un emozionante tributo ai due giovani. Un evento celebra le loro figure, il loro amore e la passione comune per la pittura: Teresa, anche grazie alla madre pittrice, sin da bambina era, infatti, attratta dai colori e dai collages, mentre Trifone, era diplomato all’Istituto d’arte, aveva realizzato un ritratto dei fratelli De Carli, a cui è intitolata la caserma di Cordenons, che tutt’oggi è esposto presso il distretto militare. L’evento curato dallo storico e critico d’arte Francesca Callipari è stato fortemente voluto dalla famiglia Costanza, che attraverso questa mostra vuol ricordare i ragazzi, in occasione di quello che sarebbe stato il 40esimo compleanno di Teresa e a dieci anni dal tragico avvenimento. L’inaugurazione è in programma sabato 22 febbraio. Oltre alle opere dei ragazzi, tra le quali spiccano l’omaggio di Teresa alla “Donna allo specchio” del celebre artista milanese Fernando Carcupino e un dipinto incompiuto di Trifone, l’esposizione include i lavori delle madri dei due giovani Carmelina Parello ed Eleonora Ferrante. A queste si uniranno quelle di 10 artisti contemporanei che attraverso la loro arte, in un grande “abbraccio artistico”, testimonieranno la vicinanza al dolore delle famiglie e la ferma condanna contro questi atti criminali.