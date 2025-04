Fidas Isontina, circa cento i premiati tra cui i sindaci di Ronchi e San Canzian

I donatori come pontefici di vita, perché ponti tra generazioni e tra chi è sano e chi abbisogna di un aiuto. Un concetto, quello dell’unire, ancor più forte in un territorio che vive in questi mesi l’esperienza della Capitale europea della Cultura. E’ quanto espresso nel proprio discorso dal presidente della Fidas Isontina Feliciano Medeot oggi a Farra d’Isonzo, in occasione della settima edizione della Giornata Provinciale del Donatore di Sangue. Un centinaio circa i soci benemeriti premiati nel corso dell’evento, tra i quali i sindaci di Ronchi dei Legionari Mauro Benvenuto e di San Canzian d’Isonzo Claudio Fratta. Medeot ha ricordato inoltre l’importanza non solo del dono, ma anche del dono attraverso lo strumento dell’autoemoteca e le criticità riscontrate nell’ultimo periodo su questo versante con diverse uscite programmate sul territorio poi cancellate, le ultime a Grado e Villesse nei giorni scorsi. “I risultati raggiunti a livello provinciale nell’ultimo anno – ha evidenziato Medeot – sono lusinghieri: sono 3792 i donatori che nel 2024 hanno permesso 7743 donazioni, di cui 5927 di sangue intero. Da quando l’associazione è stata fondata nel 2017, questi sono i migliori risultati di sempre.