Fiera del Lavoro, Rosolen: “Trattenere i talenti”

Il punto della situazione su impresa, competitività e capitale umano in Friuli Venezia Giulia. E’ quanto è stato fatto al Teatro Giovanni da Udine in occasione del convegno dedicato alle trasformazioni e alle prospettive del sistema economico, organizzato dall’Associazione Laureati in Ingegneria Gestionale. Nel corso dell’evento è emerso come sia in calo del 26,3% la quota di laureati che scelgono l’estero. Presente all’iniziativa anche l’assessore regionale alla Formazione e Istruzione Alessia Rosolen.