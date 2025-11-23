Fiera di Santa Caterina, folla e sole per l’ultima giornata

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ultima giornata baciata dal sole per la storica Fiera di Santa Caterina, a Udine, invasa soprattutto nelle ore più miti da un folto numero di visitatori e curiosi. La manifestazione, la più antica del capoluogo e tra le più antiche d’Italia, istituita dal Patriarca Marquardo di Randeck nel 1380, quest’anno ha anticipato le celebrazioni religiose dedicate alla Santa che si svolgono il 25 novembre. Una scelta, questa, che ha fatto storcere il naso a più di un ambulante.

Come da tradizione, la fiera ha richiamato un pubblico numeroso tra le bancarelle disposte attorno all’ellisse di piazza Primo Maggio. In mostra prodotti tipici, artigianato, dolci, vestiario e articoli per la casa.

Dopo le luminarie accese venerdì e la pista di pattinaggio inaugurata ieri, il centro storico ora vedrà Giardin Grande ospitare il grande villaggio Telethon per la grande maratona solidale. La “24 ore per un’ora” benefica porterà in città nel prossimo fine settimana 1025 squadre, ovvero quasi 24mila partecipanti.