BUSINESS FVG
domenica 23 Novembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Fiera di Santa Caterina, folla e sole per l’ultima giornata
Brazzano, un unico funerale per Guerrina e Quirin
Cisint: “Nuovo pacchetto sicurezza vera e propria rivoluzione”
Si è spento Gianfranco Leonarduzzi, addio a ‘Leopost’
Infissi manomessi, ladri in azione in Friuli
Allerta gialla, torna l’incubo nel Friuli Orientale
Let the music play, il 1° dicembre Ceghedaccio Symphony Orchestra a...
Inaugurato a Udine il Villaggio di Babbo Natale
Folla alla messa per Quirin e Guerrina a Giassico
Pro Buja, sessant’anni che tengono unita la comunità
Cronaca

Fiera di Santa Caterina, folla e sole per l'ultima giornata

In settimana sarà allestito il 'villaggio' Telethon.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ultima giornata baciata dal sole per la storica Fiera di Santa Caterina, a Udine, invasa soprattutto nelle ore più miti da un folto numero di visitatori e curiosi. La manifestazione, la più antica del capoluogo e tra le più antiche d’Italia, istituita dal Patriarca Marquardo di Randeck nel 1380, quest’anno ha anticipato le celebrazioni religiose dedicate alla Santa che si svolgono il 25 novembre. Una scelta, questa, che ha fatto storcere il naso a più di un ambulante.

Come da tradizione, la fiera ha richiamato un pubblico numeroso tra le bancarelle disposte attorno all’ellisse di piazza Primo Maggio. In mostra prodotti tipici, artigianato, dolci, vestiario e articoli per la casa.

Dopo le luminarie accese venerdì e la pista di pattinaggio inaugurata ieri, il centro storico ora vedrà Giardin Grande ospitare il grande villaggio Telethon per la grande maratona solidale. La “24 ore per un’ora” benefica porterà in città nel prossimo fine settimana 1025 squadre, ovvero quasi 24mila partecipanti.

Allerta gialla, torna l’incubo nel Friuli Orientale

Inaugurato a Udine il Villaggio di Babbo Natale

Scontri dopo Udinese-Bologna, contusi sette Carabinieri e poliziotti

Rallenta la produzione industriale in Friuli, tengono occupazione e investimenti

Arrivato l’inverno, neve in montagna e bora forte a Trieste

Minacciò il vicesindaco Venanzi, lavori di pubblica utilità alla Arte e Libro

Fiera di Santa Caterina, folla e sole per l’ultima giornata
Brazzano, un unico funerale per Guerrina e Quirin
Cisint: “Nuovo pacchetto sicurezza vera e propria rivoluzione”
Si è spento Gianfranco Leonarduzzi, addio a ‘Leopost’
Infissi manomessi, ladri in azione in Friuli
