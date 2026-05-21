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Cronaca

Fiera di Udine, al termine la demolizione del PalaAste

Al suo posto nascerà una struttura polifunzionale da 7.500 posti tra congressi e concerti
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

E’ al termine la demolizione del PalaAste negli spazi dell’Ente Fiera di Fiera di Udine. Al suo posto sorgerà una struttura polifunzionale da 7.500 spettatori, destinata a ospitare concerti e eventi.

Il nuovo polo sarà articolato in quattro sale modulari per i congressi à con capienze differenziate – e sarà trasformabile anche in arena per spettacoli e show.  L’investimento complessivo si aggira attorno ai 10 milioni di euro, finanziati in parte con risorse regionali e dell’ente fieristico e prevede anche il potenziamento del padiglione 6, con l’ampliamento degli spazi espositivi e nuove superfici funzionali.

La conclusione dei lavori è stimata entro il 2028. “L’intervento – spiega il presidente di Udine Esposizioni Antonio Di Piazza- rientra nel piano di rilancio del polo fieristico e punta a rafforzarne l’attrattività per grandi eventi e congressistica, come da volontà dei soci e grazie all’amministrazione regionale che ha creduto in questa nuova sfida”.

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