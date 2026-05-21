Fiera di Udine, al termine la demolizione del PalaAste

E’ al termine la demolizione del PalaAste negli spazi dell’Ente Fiera di Fiera di Udine. Al suo posto sorgerà una struttura polifunzionale da 7.500 spettatori, destinata a ospitare concerti e eventi.

Il nuovo polo sarà articolato in quattro sale modulari per i congressi à con capienze differenziate – e sarà trasformabile anche in arena per spettacoli e show. L’investimento complessivo si aggira attorno ai 10 milioni di euro, finanziati in parte con risorse regionali e dell’ente fieristico e prevede anche il potenziamento del padiglione 6, con l’ampliamento degli spazi espositivi e nuove superfici funzionali.

La conclusione dei lavori è stimata entro il 2028. “L’intervento – spiega il presidente di Udine Esposizioni Antonio Di Piazza- rientra nel piano di rilancio del polo fieristico e punta a rafforzarne l’attrattività per grandi eventi e congressistica, come da volontà dei soci e grazie all’amministrazione regionale che ha creduto in questa nuova sfida”.