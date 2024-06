Fiera Regionale dei Vini di Buttrio: il programma di oggi

Inaugurata ufficialmente a Villa di Toppo-Florio la 91ma edizione la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, la più antica manifestazione enoica del Friuli Venezia Giulia e tra le realtà storiche dell’intera Italia. Il presidente della Pro Loco Buri Federico Toffoletti e il sindaco Eliano Bassi hanno tagliato il nastro al termine della cerimonia di inaugurazione che ha visto anche l’interessante talk show sui vini senza alcool condotto da Stefano Cosma. Brindisi in enoteca con tutti gli ospiti e poi spazio agli eventi del ricco programma. La festa proseguirà sabato 8 giugno e si concluderà con il gran finale del 9 giugno.

L’ultima giornata vedrà ospite d’eccezione Donpasta, tra i più influenti attivisti del cibo al mondo con i suoi eventi tra cucina e dj set; le degustazioni guidate con Stefano Cosma e Matteo Bellotto; le premiazioni del Premio Letterario Nazionale di Poesia e Narrativa “Di Viti in Vita” Poesie e vin tai cuei di Buri curato da Maurizio Mattiuzza; il raduno auto storiche; attività per famiglie; le proposte enogastronomiche; le visite guidate sul territorio e a Villa di Toppo Florio; il concerto serale dei Playa Desnuda e l’atto conclusivo con lo spettacolo di fuochi d’artificio silenziosi.

Ecco nel dettaglio il programma di sabato 9 giugno

Alle 9 partenza da Villa di Toppo-Florio del Raduno auto storiche a cura del Club MezzoMille di Udine: i partecipanti dopo aver girato il territorio torneranno in Fiera per il pranzo. Alle 9.30 primo tour della giornata in quad con Visitait (successive alle 11, 14, 16.30, .

Alle 10 apertura del Banco d’assaggio dei vini autoctoni regionali di Vinibuoni d‘Italia, del Tendone del gusto e della mostra Le meraviglie del nostro paese: tradizioni, colline, vigne. Inoltre nel parco della Villa attività Vieni con noi a conoscere il baseball con White Sox Buttrio Baseball; Giochi in legno giganti con dimostrazione a cura del Duo Ma’Mè Circus; Attività a 4 Zampe a cura di Gem Dog di Premariacco.

Alle 10 prime visite guidate a Villa Dragoni e Villa di Toppo-Florio con brindisi in collaborazione con l’Azienda Agricola Marina Danieli. Alle 10.30 al Tendone del Gusto Laboratorio con degustazione di gubana, frico e grappa.

Alle 11 premiazioni Premio Letterario Nazionale di Poesia e Narrativa “Di Viti in Vita” Poesie e vin tai cuei di Buri, Sala Pier Paolo Pasolini in Villa di Toppo-Florio.

Alle 11.30 degustazione guidata “I vini bianchi autoctoni del FVG in Guida VBI 2024” a cura di Stefano Cosma di Vinibuoni d’Italia. Simbolo del territorio friulano, si conosceranno i vini bianchi tra proposte classiche e nuove interessanti produzioni. In sala Isi Benini al secondo piano della Villa.

Nel frattempo avvio della ristorazione per il pranzo con cucina tipica e i vini dei vignaioli di Buttrio. In più intrattenimento musicale di dj Andrew B. Inoltre Un primo a sorpresa – Chef in sfida e il pranzo del Saporibus del Consorzio Torre Natisone, in visita lungo la giornata.

Alle 15 Visite guidate del campanile di Buttrio; Sbirciando in deposito Visita al deposito del Museo per scoprire oggetti particolari e curiosi legati al mondo del vino.

Alle 17 Degustazione guidata “Wine Sound System” esibizione musicale con degustazione di vini su prenotazione. A cura di DonPasta, attivista del cibo. Sala Isi Benini. Nel Tendone del Gusto Laboratorio con degustazione di gubana, frico e grappa. Nel parco nel frattempo A Tutto Parco – Visita al parco e Lapidarium tra storia, archeologia e botanica, armati dei 5 sensi. Alle 17.15 Lei non sa che sonno ho io – spettacolo di circo teatro a cura del Duo Ma’Mè Circus, mentre alle 18.30 visita al Nuovo Museo della Civiltà del Vino del FVG e accoglienza ospiti con trampolieri a cura del Duo Ma’Mè Circus.

Spazio poi alla parte conclusiva con la cena dalle 19 nell’area Ristorazione con cucina tipica e i vini dei vignaioli di Buttrio, Un primo a sorpresa – Chef in sfida. In più Food Sound System – Esibizione musicale con show cooking a cura di DonPasta, attivista del cibo. Alle 19.30 in sala Benini degustazione guidata “I vini rossi di Buttrio” a cura di Matteo Bellotto. I vini rossi raccontano le colline di Buttrio grazie a un viaggio tra le proposte delle cantine locali… all’insegna dell’autoctono.

Alle 21 Playa Desnuda – Live Show 2024: “Ready, Steady, Pops!” 15th years celebration & the greatest hits a ingresso libero nel parco. Gran finale alle 23 con fuochi d’artificio silenziosi e musica nell’area antistante la Villa di Toppo-Florio.

ORGANIZZATORI E PARTNER

La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio è organizzata da Pro Loco Buri APS e Comune di Buttrio, con il patrocinio di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Io sono Friuli Venezia Giulia, Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia, Associazione Nazionale Città del Vino. In collaborazione con Vinibuoni d’Italia, Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia, Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža, Ersa, UniDoc. Con il sostegno di Fondazione Friuli e Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Partner CiviBank, Vitis Rauscedo, Idrotermica Buttrio. La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio gode del marchio Sagra di Qualità dell’Unpli e il marchio di Ecofesta.