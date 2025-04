Fiera degli uccelli e del Radioamatore, scoperti 8 lavoratori in nero

Fiere nel Pordenonese sotto la lente della Guardia di Finanza. Otto lavoratori “in nero” sono stato scoperti tra Sacile e Pordenone. I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno intensificato i controlli durante la “78a Fiera Primaverile degli uccelli” di Sacile e la “Fiera del Radioamatore Tech Expo” di Pordenone, smascherando 8 lavoratori “in nero”. L’operazione, mirata a garantire la regolarità fiscale e la sicurezza degli scambi commerciali in contesti di grande affluenza, ha visto l’impiego di militari del Gruppo di Pordenone e delle Tenenze di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.Nel dettaglio, a Sacile sono stati individuati 7 lavoratori irregolari (6 in un’attività di ristorazione e 1 in un bar), mentre a Pordenone ne è stato scoperto 1 presso un espositore. Tutti prestavano la propria attività lavorativa senza la preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego.

Per una delle aziende coinvolte, avendo impiegato personale “in nero” in misura superiore al 10% dei dipendenti regolari, è stata avanzata una proposta di sospensione dell’attività al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Nel corso dei controlli, sono state inoltre contestate diverse violazioni relative alla mancata certificazione dei corrispettivi da parte di alcuni operatori commerciali.

L’azione della Guardia di Finanza nel Friuli Occidentale testimonia un impegno costante contro il lavoro sommerso: dall’inizio dell’anno sono stati scoperti 104 lavoratori “in nero” e 42 irregolari, con la sanzione di 81 datori di lavoro e la proposta di sospensione per 32 attività.