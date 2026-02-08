Fieste de Patrie nei luoghi del sisma: Montenars e Artegna sedi principali

La Fieste de Patrie dal Friûl 2026 parlerà di memoria e ricostruzione. Le celebrazioni ufficiali si terranno a Montenars e Artegna, due tra le comunità simbolo del terremoto del 1976, scelte proprio per rendere omaggio a quel sisma che 50 anni fa segnò profondamente il Friuli rafforzandone il senso di identità collettiva. È da quei luoghi che hanno saputo rialzarsi, che la Regione ha deciso di far partire la 49ª edizione della cerimonia e la serie di eventi che saranno organizzati per celebrare la nascita del Friuli, ovvero il 3 aprile 1077, data di istituzione dello Stato patriarcale di Aquileia. “Una scelta – ha spiegato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti – adottata per onorare il cinquantesimo anniversario del sisma e il sessantesimo dalla morte di Giuseppe Marchetti”, ovvero del sacerdote e filologo considerato il ‘padre’ della lingua friulana moderna.

L’evento principale si svolgerà tra Montenars e Artegna con la cerimonia civile, la lettura della bolla imperiale, il passaggio della bandiera e la Santa Messa congiunta delle tre diocesi friulane. Calcolando che i fondi approvati dalla giunta regionale per il triennio 2026/2028 ammontano a 65mila euro, quest’anno ne saranno utilizzati 55mila euro, oltre ai 20mila euro stanziati dall’Arlef. Di questi, 7.500 euro saranno destinati a finanziare – tramite bando pubblico – iniziative culturali in lingua friulana.