Figli con due mamme, l’assessore Facchini: “Sentenza storica”

“Una sentenza storica. La Corte Costituzionale ha finalmente riconosciuto il diritto di ogni bambino ad avere, fin dalla nascita, il pieno riconoscimento della propria famiglia da parte dello Stato, anche nel caso di figli di due mamme”. E’ il commento dell’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Udine, Arianna Facchini, alla pronuncia della Consulta, che ha ritenuto fondate la questione di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lucca. In particolare la Corte ha ritenuto che l’attuale impedimento al nato in Italia di ottenere fin dalla nascita lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa all’estero insieme alla madre biologica non garantisca il miglior interesse del minore. Lo scorso anno il sindaco Alberto Felice De Toni aveva deciso di indicare, immediatamente all’atto di nascita di un bambino, entrambe le madri prendendo atto della procreazione medicalmente assistita. “In quell’occasione – sottolinea Facchini – il sindaco si è assunto una responsabilità politica e civile fondamentale, ribadendo che tutti i bambini devono essere uguali davanti alla legge”.