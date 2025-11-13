Madre sgozza il figlio di 9 anni, poi tenta il suicidio

Muggia è sotto choc per la tragedia che si è consumata ieri sera. In un appartamento di piazza Marconi una donna di 53 anni, di origini ucraine, ha ucciso il figlio di nove anni colpendolo al collo con un coltello da cucina. Subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita, procurandosi ferite superficiali alle braccia.

A scoprire l’orrore sono stati gli agenti delle Volanti della Questura e del Commissariato di Muggia, intervenuti con l’ausilio dei Vigili del Fuoco dopo la segnalazione del padre del bambino, residente a Trieste, che non riusciva a contattare né il figlio né la madre al momento della prevista riconsegna intorno alle 21.00. L’intervento è avvenuto verso le 22.00.

Il corpo del piccolo è stato rinvenuto nel bagno dell’abitazione, già esanime. La madre è stata trovata in stato di shock e trasportata presso l’ospedale di Cattinara per ricevere cure mediche.

Gli immediati accertamenti della Squadra Mobile, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica, e i rilievi della Polizia Scientifica hanno ricostruito la dinamica dei fatti, attribuendo la responsabilità del gesto alla madre. Al termine delle attività, la donna è stata fermata dall’Autorità Giudiziaria e sarà tradotta presso la Casa Circondariale di Trieste. Sul luogo del delitto si sono recati i tecnici della Scientifica e il magistrato di turno. La salma del bambino è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Il nucleo familiare era seguito da diversi anni dai Servizi Sociali del Comune di Muggia, mentre la vicenda era nota anche al tribunale. Le autorità continueranno gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio e le motivazioni del gesto estremo.

Il piccolo frequentava il quarto anno della scuola elementare slovena di Muggia. Era era stato affidato al padre, 58enne di Trieste residente a Muggia, dopo che la coppia si era separata. Una vicenda difficile, come è stato testimoniato da più persone. Come da indicazioni del tribunale, però, il bambino poteva incontrare la madre, che abita in via

Marconi, nel centro di Muggia.

La situazione era seguita da quando è nato il bambino, era una situazione difficile ma non un dramma, nel senso che nulla faceva presagire che potesse

sfociare in una tragedia. A parlare è il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, il quale ha già annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino.

Il piccolo era nato a Muggia ed era conosciuto dalla comunità, ha detto Polidori: “La comunità è devastata. Ho già avuto una riunione con i servizi sociali: cerchiamo di stare il più vicino possibile. La famiglia fa parte della comunità, anche il parroco la conosce”.

Il Comune sta attivando un servizio di assistenza alla scuola che frequentava il bambino, di supporto ai compagni di classe.