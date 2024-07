Il figlio di Amadeus passa dall’Inter all’Udinese

Josè Sebastiani, 15enne figlio del conduttore televisivo Amadeus (al secolo Amedeo Sebastiani) e della showgirl Giovanna Civitillo, lascia le giovanili dell’Inter e approda nell’Under 16 dell’Udinese. Il giovanissimo calciatore – che deve il suo nome alla passione sfrenata del padre per i nerazzurri, che all’epoca della sua nascita erano allenati da Josè Mourinho – militava nella formazione campione d’Italia, ma ha ceduto alla corte della società friulana, che ha deciso di investire nel proprio vivaio puntando su talenti italiani. Impegnativo il paragone che l’ex direttore dell’Area tecnica dei friulani, Pierpaolo Marino, ha utilizzato su X per annunciare la firma del contratto (vedi screenshot in basso): “Josè, il mio Tacconi giovane, finalmente all’Udinese: un giorno da ricordare”.

In alto un frame di un video postato da Amadeus su Instagram