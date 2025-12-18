Filmava le figlie della compagna: arrestato pedofilo friulano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aveva un archivio articolato di foto e video delle figlie della compagna riprese in momenti di intimità attraverso videocamere nascoste. Un uomo residente nella provincia di Udine è stato arrestato dai Carabinieri di Trieste, dotati della sezione “cyber”, dopo la denuncia della donna anche lei friulana. Va precisato che ulteriori dati utili a identificare le persone coinvolte non saranno divulgati per tutelare le vittime.

La mamma si era rivolta ai militari dell’Arma dopo aver trovato sul cellulare del compagno alcune foto, l’uomo aveva provato a distruggere il telefonino ma i tecnici sono riusciti ad analizzarlo trovando appunto un importante archivio sulle ragazze ma non solo.

L’accusa è di interferenze illecite nella vita privata con un pena che può arrivare a 5 anni di detenzione.