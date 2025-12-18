  • Aiello del Friuli
giovedì 18 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Finale amaro a Rimini, per la UEB sfuma l’aggancio alla vetta
Attraversano la strada, marito e moglie investiti da un’auto
Asufc, prestazioni e teleconsulto in crescita nel 2025
Incidente a Piancavallo, si scontrano ambulanza della Cri e auto
Villa Manin celebra Renzo Tubaro e la sua identità del Friuli
Operazioni sospette di cinesi non segnalate, ragioniere nei guai
Filmava le figlie della compagna: arrestato pedofilo friulano
Cupla Fvg: «Settantamila poveri in regione, necessario aumentare le pensioni»
Concerto di Natale in Cattedrale a Udine, musica sacra per l’Anno...
Processo Natisone, citati a giudizio ministero dell’Interno e Arcs
Cronaca
L'uomo installava telecamere in abitazioni private

Filmava le figlie della compagna: arrestato pedofilo friulano

Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aveva un archivio articolato di foto e video delle figlie della compagna riprese in momenti di intimità attraverso videocamere nascoste. Un uomo residente nella provincia di Udine è stato arrestato dai Carabinieri di Trieste, dotati della sezione "cyber", dopo la denuncia della donna anche lei friulana. Va precisato che ulteriori dati utili a identificare le persone coinvolte non saranno divulgati per tutelare le vittime.

La mamma si era rivolta ai militari dell'Arma dopo aver trovato sul cellulare del compagno alcune foto, l'uomo aveva provato a distruggere il telefonino ma i tecnici sono riusciti ad analizzarlo trovando appunto un importante archivio sulle ragazze ma non solo.

L'accusa è di interferenze illecite nella vita privata con un pena che può arrivare a 5 anni di detenzione.

