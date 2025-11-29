Filo di silicone per svaligiare le case, quattro arresti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sopresi a rubare la scorsa notte in alcune abitazioni nelle zone di Udine Est e e Udine Ovest, quattro persone di nazionalità georgiana sono state arrestate dai Carabinieri che proprio in quelle ore stavano facendo servizi di controllo del territorio, anche con uomini in borghese.

I quattro, tutti pregiudicati, svaligiavano le case utilizzando la tecnica del silicone. In pratica, dopo aver individuato le case da svaligiare, mettevano tra lo stipite e la porta un sottilissimo strato di silicone. Poi, a distanza di qualche giorno, verificavano se lo stesso era caduto. Se era ancora intatto – segno che i proprietari dell’immobile si erano assentati per un periodo più lungo – entravano in azione.

Al momento dell’arresto, i quattro erano in possesso di arnesi da scasso, cacciaviti e piedi di porco, che utilizzavano per aprire le porte delle case.

I carabinieri del Norm hanno sequestrato ai quattro anche refurtiva di vario tipo, compresi numerosi gioielli, oro e preziosi.