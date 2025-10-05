Filologica, oggi a Bertiolo il 102esimo Congresso Sociale

GUARDA IL VIDEO L’Auditorium Comunale “Ottavio Paroni” di Bertiolo ha ospitato oggi la 102esima edizione del Congresso Sociale della Filologica Friulana. Un momento di approfondimento e riflessione sullo stato di salute della cultura, dell’identità e dei valori associati alla marilenghe. La realtà diretta da vent’anni da Feliciano Medeot guarda con fiducia al futuro.

La Regione supporta l’operato della Filologica.

Nel corso della giornata si è svolta anche la cerimonia per la XXII edizione del Premio “Andreina e Luigi Ciceri”, che valorizza lavori scientifici dedicati ad aspetti della cultura e del territorio del Friuli.