Finale amaro a Rimini, per la UEB sfuma l’aggancio alla vetta

Non si conferma il favorevole legame con il “PalaFalminio” per la UEB Cividale, che dopo 3 precedenti vincenti, perde il confronto contro Rimini, vedendo sfumare l’aggancio a Pesaro in testa alla classifica.
Il recupero della 15a giornata di Serie A2 propone un andamento reso equilibrato dai costanti break alternati, guidati sulla sponda biancorossa dagli ispiratissimi Camara e Marini, ai quali i friulani replicano con Mastellari e Redivo.
Il 37 a 37 con cui le squadre raggiungono l’intervallo lungo testimonia il bilanciamento fra le performance, ma nel secondo tempo coach Pillastrini si trova subito a dover fare i conti con i falli accumulati da Freeman e Francesco Ferrari, costretti in panchina. Mastellari garantisce continuità offensiva con 15 punti, a cui si sommano i 14 di Berti, autore anche di 8 rimbalzi.
Tuttavia Rimini rimane incollata ai ducali e nel finale cala lo strappo decisivo grazie a Ogden, autore delle due triple ammazza partita.
Fa festa la squadra di coach Sandro Dell’Agnello, e che UEB che cercherà sabato il pronto riscatto contro il figlio Giacomo, grande ex, attesissimo per il primo ritorno a Cividale con la sua Avellino.