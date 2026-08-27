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“Finalmente sono morto anch’io”: originale ultimo saluto di Paolo Aita

Nel necrologio l’invito agli amici: "Dopo il funerale trovatevi al bar"
Redazione
Autore: Redazione

“Finalmente sono morto anch’io”. Paolo Aita ha affidato alla sua ironia anche l’ultimo saluto. Come racconta il Messaggero Veneto, l’82enne di Tolmezzo aveva preparato e consegnato in anticipo ai familiari il proprio necrologio. Il carnico è morto dopo un malore nella notte del 24 agosto. Tre volte campione del mondo nella gara cinofilo-venatoria di Sant’Uberto, era uno dei maggiori esponenti regionali della disciplina e aveva ricoperto diversi incarichi in Federcaccia.

Nel suo ultimo messaggio anche un desiderio: “Al termine del funerale, trovatevi tutti al bar per ricordare gli episodi più esilaranti della nostra vita insieme. Mandi! Ci vediamo presto… forse”. Per il necrologio ha scelto una foto con il cane Alì, compagno dei suoi successi mondiali, chiedendo offerte al canile di Tolmezzo al posto dei fiori. L’ultimo saluto a Aita si terrà nel Duomo di Tolmezzo, venerdì 28 agosto alle ore 10.00 partendo dall’ospedale locale.

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