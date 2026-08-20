Finanza: da oggi se la richiesta di soccorso non è reale si paga

GUARDA IL VIDEO Scoraggiare telefonate inutili e comportamenti pericolosi per garantire sempre soccorsi efficaci. Anche la Guardia di Finanza si adegua con le nuove regole che prevedono dei costi per chi chiede aiuto senza però una reale necessità o ancora peggio a causa di comportamenti sbagliati.

A rendere nota la novità è il comando nazionale della Finanza la quale sottolinea che «Non viene introdotto alcun pagamento generalizzato. Chi si trova in una situazione di pericolo, oppure teme concretamente per l’incolumità di un’altra persona, deve continuare a chiedere aiuto senza esitazione. Il pagamento non sarà automatico. Prima verrà sempre prestato il soccorso e soltanto dopo la conclusione delle operazioni saranno ricostruite e valutate le circostanze che hanno determinato l’intervento».

Una eventuale richiesta senza una reale necessità, inoltre, occuperebbe il personale e lo potrebbe distogliere da una reale emergenza.

L’ultimo caso celebre salito agli onori della cronaca è avvenuto la settimana scorsa sul versante francese del Monte Bianco dove 32 alpinisti hanno chiesto aiuto al sistema pubblico rifiutato dal sindaco perché non c’erano condizioni di pericolo ma solo stanchezza e inoltre erano stato sconsigliati dalle guide a iniziare la salita. Alla fine il gruppo ha pagato di tasca proprio un elicottero privato. Altri celebri casi sono state le scalate con le calzature sbagliate o l’uscita in condizioni meteo non adeguate, tutti comportamenti evitabili.

La Guardia di finanza applicherà un eventuale pagamento sia per il soccorso in montagna ma anche in mare e a terra.