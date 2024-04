Nuovo ingente finanziamento a favore di Go 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’annuncio è stato dato dal ministro della cultura Asta Vrecko in visita a Nova Gorica: lo Stato sloveno finanzierà ulteriormente la capitale europea della cultura 2025 con altri 13 milioni di euro di investimenti. Di questi, 10 erano quelli che il Ministero aveva intenzione di mettere inizialmente a disposizione: “Ma, a causa dell’aumento dei costi e delle necessità – ha spiegato Vrecko – abbiamo deciso di implementare il contributo con ulteriori 3 milioni di euro”. La cifra totale verrà investita su iniziative e promozione riguardanti Go 2025, e si aggiunge ai circa 130 milioni di euro già messi in campo sinora dalle istituzioni slovene e italiane per progetti riguardanti l’evento. Una delle prossime tappe su lato sloveno sarà la realizzazione di un auditorium all’aperto per spettacoli teatrali e concerti, mentre su quello italiano da domani si parte col primo di tre workshop informativi riguardanti il secondo bando relativo a Go 2025 da circa un milione e mezzo di euro. L’appuntamento è nella sede del Gect di Corso Italia a Gorizia alle 15. I successivi due workshop si terranno l’8 aprile a Tolmino e il 10 aprile a Portoguaro.