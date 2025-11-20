  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 20 Novembre 2025
Cronaca

Finanziaria inadeguata, sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre

Al Centro Balducci di Zugliano il sindacato ha annunciato le ragioni che porteranno lavoratori e pensionati a incrociare le braccia in piazza Venerio a Udine
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un paese sempre più povero, attanagliato da tasse, redditi fermi, tagli su sanità e assistenza. Sono queste alcune delle ragioni che hanno spinto la Cgil a proclamare lo sciopero generale per venerdì 12 dicembre. Lavoratori e pensionati, a Udine, incroceranno le braccia in piazza Venerio contro la manovra 2026 del Governo Meloni considerata totalmente inadeguata.  

E’ quanto emerso oggi al Centro Balducci di Zugliano, dove lo Spi Cgil della provincia di Udine ha riunito dirigenti, iscritti e attivisti per fare il punto sulla finanziaria.

Dal palco, il segretario provinciale Natalino Giacomini e il segretario regionale Renato Bressan hanno sottolineato le gravi ricadute della legge di bilancio, accusata di penalizzare i redditi medio-bassi, ignorare il fiscal-drag e tagliare progressivamente risorse a sanità e assistenza ai non autosufficienti. «A fronte di una crescente spesa militare, si dimenticano pensionati e lavoratori», hanno ribadito i vertici annunciando la prossima mobilitazione. L’incontro ha confermato così il crescente dissenso verso la manovra e la determinazione del sindacato a passare dalle parole ai fatti, in difesa dei più fragili.

