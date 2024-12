Finanziata la nuova pista d’atletica del polisportivo di Palmanova

A nuovo la pista d’atletica del Polisportivo Bruseschi. Un investimento del valore di 1.000.000 di euro, di cui 690.000 grazie ad un contributo regionale e 310.000 euro di compartecipazione del Comune tramite accensione di un mutuo dedicato. Il Bando regionale ha visto l’Amministrazione Comunale di Palmanova arrivare quinta su ventiquattro domande. Una progettualità che è rientrata tra le cinque sole finanziate grazie al maggior punteggio dato dall’alta percentuale di compartecipazione comunale (oltre il 30%).

I lavori prevedono il rifacimento completo del manto della pista, la posa di nuovi cordoli a norma, la sostituzione della gabbia per i lanci, la sostituzione delle attrezzature del salto in alto, l’ampliamento da 6 a 8 delle corsie dei 100 metri, l’abbattimento delle barriere architettoniche in modo da permettere l’accesso alla pista anche ai non normodotati.

Il Sindaco Giuseppe Tellini: “Siamo davvero soddisfatti. Sono cinque anni che siamo fortemente impegnati per ottenere questo finanziamento, con diverse richieste alla Regione e al Ministero. Finalmente la sensibilità nei confronti dello sport del vicepresidente Anzil ha premiato la città di Palmanova. E di questo dobbiamo ringraziarlo. Le richieste e le lettere ufficiali che abbiamo inviato alla Regione nel 2022, nel 2023 e nello scorso mese di gennaio, l’incontro del 2022 che la Giunta ha avuto con il Presidente Fedriga e il sopralluogo della minoranza con il vicepresidente, segnalando la necessità di intervenire sulla Pista con fondi regionali, sono state finalmente accolte e ne siamo grati. La costanza e l’impegno, anche se silenzioso e senza proclami, alla fine premia un risultato utile per tutta la città e il territorio”.

Quest’anno l’Amministrazione ha presentato domanda di contributo a valere su uno specifico bando regionale per la manutenzione straordinaria della pista. Questa domanda è stata accolta.

E aggiunge l’assessore allo sport Thomas Trino: “Un progetto importante che valorizza la bella realtà della Libertas Palmanova, una società tra le più importanti a livello regionale, che allena oltre 250 ragazzi e che può vantare atleti di livello nazionale ed internazionale, con prestigiosi premi vinti. Il Polisportivo Bruseschi accoglie ragazzi da ben 35 comuni limitrofi, confermandosi un impianto strategico e sovracomunale”.