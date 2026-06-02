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Cronaca

Fincantieri, 200 euro ai dipendenti contro il caro bollette

Redazione
Autore: Redazione

“La responsabilità sociale si misura non solo sulle emissioni di Co2, sulla diversità e sui rating Esg, ma soprattutto sulla capacità di un’azienda di essere vicina ai propri dipendenti quando serve”. Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, spiega così la decisione di riconoscere ai 12 mila operai e impiegati italiani un bonus welfare straordinario di 200 euro contro il caro-bollette. Lo riporta il Corriere della Sera che pubblica oggi un’intervista al Ceo del Gruppo.

   Per Folgiero, “il benessere economico e sociale delle persone ha un impatto diretto sull’ attrattività di un’azienda, sulla qualità del lavoro e sulla produttività perciò, misure di welfare per migliorarlo diventano un fattore di competitività industriale e operativa di lungo termine. In aggiunta alle misure del governo, abbiamo voluto fare la nostra parte”.

   Sulla crisi energetica Folgiero rassicura: “Abbiamo adottato strategie di copertura da questo rischio, ad esempio, sia per gli approvvigionamenti di carburante per le prove a mare delle nostre navi sia per il costo dell’acciaio che compriamo. Navighiamo in acque tranquille perlomeno per tutto il 2026, in attesa che si chiarisca uno scenario su cui oggi è inutile avventurarsi in previsioni”.

   Infine, su alleanze per la difesa navale l’idea di un consolidamento per acquisizioni “resta un obiettivo nella difesa, ma è sfidante dal punto di vista della sovranità nazionale e richiede pazienza e fiducia reciproca. Le alleanze sono un passo nella direzione giusta e, se acceleriamo, potremmo intanto proporci nelle gare al di fuori dell’Europa con una piattaforma industriale comune, senza farci concorrenza”.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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