Fincantieri, 200 euro ai dipendenti contro il caro bollette

“La responsabilità sociale si misura non solo sulle emissioni di Co2, sulla diversità e sui rating Esg, ma soprattutto sulla capacità di un’azienda di essere vicina ai propri dipendenti quando serve”. Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, spiega così la decisione di riconoscere ai 12 mila operai e impiegati italiani un bonus welfare straordinario di 200 euro contro il caro-bollette. Lo riporta il Corriere della Sera che pubblica oggi un’intervista al Ceo del Gruppo.

Per Folgiero, “il benessere economico e sociale delle persone ha un impatto diretto sull’ attrattività di un’azienda, sulla qualità del lavoro e sulla produttività perciò, misure di welfare per migliorarlo diventano un fattore di competitività industriale e operativa di lungo termine. In aggiunta alle misure del governo, abbiamo voluto fare la nostra parte”.

Sulla crisi energetica Folgiero rassicura: “Abbiamo adottato strategie di copertura da questo rischio, ad esempio, sia per gli approvvigionamenti di carburante per le prove a mare delle nostre navi sia per il costo dell’acciaio che compriamo. Navighiamo in acque tranquille perlomeno per tutto il 2026, in attesa che si chiarisca uno scenario su cui oggi è inutile avventurarsi in previsioni”.

Infine, su alleanze per la difesa navale l’idea di un consolidamento per acquisizioni “resta un obiettivo nella difesa, ma è sfidante dal punto di vista della sovranità nazionale e richiede pazienza e fiducia reciproca. Le alleanze sono un passo nella direzione giusta e, se acceleriamo, potremmo intanto proporci nelle gare al di fuori dell’Europa con una piattaforma industriale comune, senza farci concorrenza”.