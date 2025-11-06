  • Aiello del Friuli
giovedì 6 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Stop al Fedriga ter, le reazioni di opposizioni e maggioranza
Famiglia da Gaza accolta a Trieste, il padre ha un tumore...
I farmacisti in piazza: ora basta mansioni extra senza un adeguamento...
Fincantieri, Cisint chiede una “Legge Monfalcone” mentre Fedriga prova a mediare
Zilli: “Ok del Cal a Legge di Stabilità 2026 importante tassello”
Pota un salice, cade da 4 metri: 64enne all’ospedale
Ergastolo definitivo per Turetta: la Procura Generale rinuncia all’appello
Liguori: «Un Hospice pediatrico per colmare un vuoto di umanità»
Clauzetto, riaperta la ex Sp22: torna sicura la strada della Val...
Mobile: Fedriga, campus Brugnera stimolo per rilancio settore
Cronaca
Moretti (Pd) concorda sulla necessità di una norma ad hoc che riguardi la città

Fincantieri, Cisint chiede una "Legge Monfalcone" mentre Fedriga prova a mediare

L'azienda per ora non replica
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non accenna a placarsi il caso-Fincantieri dopo l'approvazione all'unanimità da parte del consiglio comunale di Monfalcone di una mozione in cui viene chiesto all'azienda un nuovo modello produttivo.

Dopo la reazione dell'amministratore delegato Pierroberto Folgiero e le dichiarazioni del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, a riaprire il confronto a distanza è oggi l'ex sindaco e attuale consigliere comunale, l'eurodeputata Anna Cisint.

"Invito tutti coloro che, mai sporcandosi le mani sul posto, hanno condannato la volontà del consiglio comunale di affrontare la questione 'Fincantieri', ad un confronto sui temi concreti – ha scritto Cisint – Ci interessiamo delle persone, della città, dei lavoratori, degli artigiani esclusi, non delle quotazioni in borsa – ha aggiunto – Siamo pronti al confronto in ogni momento anche per una 'Legge Monfalcone'". Cisint ha invitato la Fincantieri "a togliersi di dosso un po' di arroganza e fare ciò che scrive nei documenti che essa stessa ha approvato, ovvero il rispetto dei territori sui quali impatta. Monfalcone – conclude – non è il suo spogliatoio".

Fincantieri per ora non replica, mentre è favorevole ad una Legge Monfalcone il consigliere regionale e comunale del Pd Diego Moretti.

A cercare di calmare le acque è infine lo stesso presidente Fedriga, che – secondo le ipotesi circolate oggi – potrebbe convocare un incontro fra le parti, magari proprio giovedì prossimo, quando a Trieste è in programma un consiglio di amministrazione del colosso navalmeccanico.

