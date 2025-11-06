Fincantieri, Cisint chiede una “Legge Monfalcone” mentre Fedriga prova a mediare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non accenna a placarsi il caso-Fincantieri dopo l’approvazione all’unanimità da parte del consiglio comunale di Monfalcone di una mozione in cui viene chiesto all’azienda un nuovo modello produttivo.

Dopo la reazione dell’amministratore delegato Pierroberto Folgiero e le dichiarazioni del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, a riaprire il confronto a distanza è oggi l’ex sindaco e attuale consigliere comunale, l’eurodeputata Anna Cisint.

“Invito tutti coloro che, mai sporcandosi le mani sul posto, hanno condannato la volontà del consiglio comunale di affrontare la questione ‘Fincantieri’, ad un confronto sui temi concreti – ha scritto Cisint – Ci interessiamo delle persone, della città, dei lavoratori, degli artigiani esclusi, non delle quotazioni in borsa – ha aggiunto – Siamo pronti al confronto in ogni momento anche per una ‘Legge Monfalcone’”. Cisint ha invitato la Fincantieri “a togliersi di dosso un po’ di arroganza e fare ciò che scrive nei documenti che essa stessa ha approvato, ovvero il rispetto dei territori sui quali impatta. Monfalcone – conclude – non è il suo spogliatoio”.

Fincantieri per ora non replica, mentre è favorevole ad una Legge Monfalcone il consigliere regionale e comunale del Pd Diego Moretti.

A cercare di calmare le acque è infine lo stesso presidente Fedriga, che – secondo le ipotesi circolate oggi – potrebbe convocare un incontro fra le parti, magari proprio giovedì prossimo, quando a Trieste è in programma un consiglio di amministrazione del colosso navalmeccanico.